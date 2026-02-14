Maltempo Calabria | proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco ai Laghi di Sibari

La forte pioggia ha causato allagamenti e danni ai ponti nella zona dei Laghi di Sibari, spingendo i Vigili del Fuoco a lavorare senza sosta. Questa mattina, le squadre sono intervenute per mettere in sicurezza le strade e aiutare i residenti rimasti isolati. La situazione resta critica, con il livello dell’acqua che continua a salire in diverse aree della Calabria.

Calabria Flagellata dal Maltempo: Vigili del Fuoco in Prima Linea a Sibari. La Calabria è nel pieno di un'emergenza maltempo che ha richiesto l'intervento massiccio dei Vigili del Fuoco, soprattutto nella zona dei Laghi di Sibari. Squadre specializzate, inclusi sommozzatori provenienti da Reggio Calabria, sono impegnate senza sosta per gestire le numerose richieste di soccorso e i danni causati dalle piogge incessanti. La situazione, particolarmente critica, ha portato al dispiegamento di risorse da diverse regioni d'Italia. Una Notte di Operazioni Senza Sosta. Alle ore 19:00 di oggi, 14 febbraio 2026, i Vigili del Fuoco calabresi contavano ancora circa 50 richieste di soccorso da evadere in tutta la regione. Maltempo Calabria: proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco ai Laghi di Sibari, sul posto i sommozzatori di Reggio CalabriaProseguono senza sosta le attività di soccorso tecnico urgente da parte dei Vigili del Fuoco a seguito delle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato il territorio regionale. Alle ore 1 ... strettoweb.com Emergenze maltempo in Calabria, sui fronti anche vigilfuoco pugliesi e campaniNon si ferma l'incessante lavoro dei Vigili del fuoco sul territorio calabrese, duramente colpito dall'ondata di maltempo che ha richiesto un dispiegamento massiccio di uomini e mezzi. Le attività di ... cn24tv.it