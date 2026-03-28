Le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco si stanno concludendo dopo l’ondata di maltempo che ha interessato la regione negli ultimi giorni. In totale, sono stati effettuati circa 150 interventi nel ravennate e molte altre operazioni in diverse zone della Romagna. I soccorsi sono stati concentrati principalmente nella gestione di allagamenti, alberi caduti e danni strutturali.

Sono in conclusione le operazioni di soccorso legate all'ondata di maltempo che ha colpito il territorio regionale nei giorni scorsi. Il dispositivo di soccorso dei Vigili del Fuoco ha operato ininterrottamente per fronteggiare le criticità causate dalle forti raffiche di vento, dalle precipitazioni e dalle abbondanti nevicate sui rilievi. Forlì-Cesena è la provincia dove si è tenuto il maggior numero di interventi: 220. Poi Ravenna (150) e infine Rimini (61), la provincia meno colpita. Particolare rilievo ha assunto l'intervento nella notte tra il 26 ed il 27 marzo lungo la E45, nel territorio di Forlì-Cesena ed Arezzo. Tre squadre del Comando sono intervenute per prestare assistenza a circa un centinaio di automobilisti rimasti bloccati per diverse ore a causa della neve sulla superstrada. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Maltempo, in conclusione i soccorsi dei Vigili del Fuoco: centinaia di interventi in Romagna, 150 nel ravennate

Articoli correlati

Maltempo, allerta neve nelle Marche: centinaia di interventi dei Vigili del FuocoSono stati oltre cento gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco nelle Marche a causa delle precipitazioni nevose che hanno interessato il...

Alberi crollati e auto travolte, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco a causa del maltempoLa provincia più colpita è quella di Ancona, con 52 interventi, seguita da Pesaro Urbino (26), Macerata (19), Fermo (10) e Ascoli Piceno (1) ANCONA -...

Una selezione di notizie su Maltempo in conclusione i soccorsi dei...

Temi più discussi: Friuli Venezia Giulia, circa 50 interventi dei Vigili del Fuoco per il maltempo; Maltempo tra alberi caduti e allagamenti: 27 interventi tra Gorizia e Trieste; Alberi caduti e pali pericolanti: una cinquantina gli interventi per il maltempo; Maltempo, vento forte e neve in Emilia Romagna: 500 interventi dei vigili del fuoco Colpito anche il Veneto VIDEO.

Maltempo, smottamento alla Rocca di Monselice. Allerta vento, nevicate in montagna e oltre 200 interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e FriuliNORDEST - Pesanti gli effetti dell'ondata di maltempo cominciata nella serata di mercoledì 25 marzo e perdurata nella mattinata di giovedì 26 su tutto il Veneto e ... ilgazzettino.it

Maltempo, 500 gli interventi dei vigili del fuoco in Emilia RomagnaRoma, 26 mar. (askanews) - Italia colpita da una forte ondata di maltempo. Nelle immagini dei Vigili del fuoco, le operazioni di soccorso in Emilia Romagna, colpita da vento forte e neve in quota. Dal ... libero.it

Incendio poco prima della mezzanotte in via Temo. I vigili del fuoco hanno salvato un uomo, già privo di sensi all'interno dell'appartamento. - facebook.com facebook

“Entrare a far parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco significa abbracciare una professione che è, prima ancora, una missione. Significa essere pronti, ogni giorno, a mettere le proprie conoscenze e abilità a disposizione degli altri, spesso in scenari im x.com