Ciclone Harry al Sud salgono tensione e incertezze ma il decreto sui ristori non approda in Consiglio dei ministri
Al Sud aumentano tensioni e incertezze. Il governo non riesce a portare in Consiglio dei ministri il decreto con i ristori per Sicilia, Sardegna e Calabria, colpite dal ciclone Harry. La decisione è rimasta in sospeso, lasciando incertezza tra le popolazioni locali.
Nulla di fatto. Il decreto sui ristori destinati a Sicilia, Sardegna e Calabria per i danni causati dal ciclone Harry non approda in Consiglio dei ministri. O meglio, non c’è neppure una riga all’ordine del giorno nella convocazione. Restano ancora una serie di nodi da sciogliere a iniziare da una più precisa conta dei danni e dall’individuazione delle risorse. Nel frattempo, con in corso l’allerta gialla per il maltempo in nove regioni, tra cui Emilia Romagna, Veneto, Lazio, Campania e Calabria, a Messina è iniziata l’attività di verifica dei danni nell’area sud della città, la più colpita. A San Filippo del Mela sono state evacuate alcune case a rischio crollo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondimenti su Ciclone Harry
Ciclone Harry, Meloni convoca il Consiglio dei Ministri: verso lo stato di emergenza nazionale per Sud e Sardegna
Il ciclone Harry ha provocato ingenti danni nel Sud Italia e in Sardegna, interessando infrastrutture, attività produttive e coste.
Ponte: decreto in Consiglio dei Ministri, via libera al decreto.
Questa sera il governo ha dato il via libera al decreto sul Ponte sullo Stretto.
Ultime notizie su Ciclone Harry
Argomenti discussi: Ciclone Harry, Schifani: Stima dei danni per oltre 2 miliardi di euro nel Sud Italia; Maltempo, ciclone Harry: danni evidenti in Sicilia e Sardegna; Ciclone Harry devasta il Sud: chi aiuta davvero le comunità colpite?; Blog | Ciclone Harry, il governo ha la soluzione: risarcire i meridionali coi loro stessi soldi.
Ciclone Harry, non solo un nome: al Sud allerta rossaSi sta abbattendo in queste ore su Calabria, Sardegna e Sicilia quello che è stato ribattezzato come ciclone Harry: con raffiche di vento superiori ai 110-120/km all’ora, forti piogge e mareggiate l ... corrieredellacalabria.it
Dal caos alla tregua: come il Ciclone Harry sta lasciando il Sud ItaliaIl Ciclone Harry colpisce il Sud Italia: allerta rossa, danni e previsioni aggiornate su Sicilia, Calabria e Sardegna. blogsicilia.it
Schifani: «Risarcimenti veloci e procedure accelerate dopo il ciclone Harry» Visita a Ognina e in città dopo le mareggiate: incontro in Prefettura con istituzioni e forze dell’ordine per coordinare messa in sicurezza e ricostruzione Leggi l’articolo completo di Mas facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.