Al Sud aumentano tensioni e incertezze. Il governo non riesce a portare in Consiglio dei ministri il decreto con i ristori per Sicilia, Sardegna e Calabria, colpite dal ciclone Harry. La decisione è rimasta in sospeso, lasciando incertezza tra le popolazioni locali.

Nulla di fatto. Il decreto sui ristori destinati a Sicilia, Sardegna e Calabria per i danni causati dal ciclone Harry non approda in Consiglio dei ministri. O meglio, non c’è neppure una riga all’ordine del giorno nella convocazione. Restano ancora una serie di nodi da sciogliere a iniziare da una più precisa conta dei danni e dall’individuazione delle risorse. Nel frattempo, con in corso l’allerta gialla per il maltempo in nove regioni, tra cui Emilia Romagna, Veneto, Lazio, Campania e Calabria, a Messina è iniziata l’attività di verifica dei danni nell’area sud della città, la più colpita. A San Filippo del Mela sono state evacuate alcune case a rischio crollo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ciclone Harry, al Sud salgono tensione e incertezze, ma il decreto sui ristori non approda in Consiglio dei ministri

Il ciclone Harry ha provocato ingenti danni nel Sud Italia e in Sardegna, interessando infrastrutture, attività produttive e coste.

Questa sera il governo ha dato il via libera al decreto sul Ponte sullo Stretto.

