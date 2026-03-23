Il malore improvviso dopo il turno di lavoro. Una serata come tante, dopo una giornata di servizio alla città. Poi il dramma. Marco Bracesco, 35 anni, dipendente del Comune di Genova, è morto domenica sera in una pizzeria nel quartiere della Foce, pochi minuti dopo essersi seduto a tavola con colleghi e fidanzata. Aveva appena concluso il turno all’anagrafe di corso Torino, rimasta aperta in via straordinaria per consentire ai cittadini di ottenere documenti necessari al voto. All’improvviso il malore, violento. La perdita di coscienza, i soccorsi immediati. Ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. I soccorsi e la tragedia sotto gli occhi dei presenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Malore in pizzeria, dipendente del comune di Genova muore a 35 anni: indagini sui farmaci dimagranti

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