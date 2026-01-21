Ambulatorio di Geriatria del Policlinico San Marco | un punto di riferimento per la diagnosi e cura delle patologie legate all’invecchiamento
L'ambulatorio di Geriatria del Policlinico San Marco offre servizi di diagnosi e cura delle patologie legate all'invecchiamento. Adotta un approccio multidisciplinare, valutando aspetti clinici, funzionali, cognitivi e sociali dell’anziano. La struttura si propone come punto di riferimento per la prevenzione e la gestione completa delle esigenze di questa fascia di popolazione, garantendo attenzione e professionalità in ogni fase del percorso di cura.
L’ ambulatorio di Geriatria del Policlinico San Marco si occupa della prevenzione, valutazione e cura delle patologie legate all’invecchiamento, con un approccio multidimensionale che inquadra e gestisce il paziente anziano a 360°, prestando attenzione non solo agli aspetti clinici, ma anche funzionali, cognitivi e sociali della persona anziana. Di cosa si occupa l’ambulatorio. All’interno dell’ambulatorio è attivo un team di geriatri, medici specializzati che effettuano visite geriatriche. La competenza del geriatra non si limita a una singola malattia, ma abbraccia l ’insieme delle condizioni che possono influire sulla salute, sull’autonomia e sulla qualità della vita dell’anziano.🔗 Leggi su Bergamonews.it
