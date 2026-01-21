Ambulatorio di Geriatria del Policlinico San Marco | un punto di riferimento per la diagnosi e cura delle patologie legate all’invecchiamento

L'ambulatorio di Geriatria del Policlinico San Marco offre servizi di diagnosi e cura delle patologie legate all'invecchiamento. Adotta un approccio multidisciplinare, valutando aspetti clinici, funzionali, cognitivi e sociali dell’anziano. La struttura si propone come punto di riferimento per la prevenzione e la gestione completa delle esigenze di questa fascia di popolazione, garantendo attenzione e professionalità in ogni fase del percorso di cura.

