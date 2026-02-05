Sci di fondo gli azzurri al via delle gare di skiathlon ad aprire le Olimpiadi | Pellegrino punto di riferimento

Questa mattina a Tesero si sono aperte le gare di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli azzurri hanno preso il via con lo skiathlon, una delle prove più attese, e Pellegrino si distingue come punto di riferimento. La competizione si svolge nella suggestiva Val di Fiemme, teatro di dieci gare che distribuiranno 30 medaglie.

Lo skiathlon aprirà ufficialmente il programma olimpico dello sci di fondo a Milano Cortina 2026 e lo farà nella cornice ormai iconica di Tesero, in Val di Fiemme, sede di dieci gare che assegneranno complessivamente 30 medaglie. Un palcoscenico familiare per gli azzurri, chiamati subito a misurarsi con il doppio sforzo della prova che unisce tecnica classica e tecnica libera. Sabato 7 febbraio alle ore 13.00 scatterà lo skiathlon femminile, con tre italiane al via: Anna Comarella, Maria Gismondi e Martina Di Centa. Le ambizioni di medaglia restano contenute, ma l’attenzione è inevitabilmente puntata su Gismondi, classe 2004, che rappresenta il volto più promettente del fondo azzurro al femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci di fondo, gli azzurri al via delle gare di skiathlon ad aprire le Olimpiadi: Pellegrino, punto di riferimento Approfondimenti su Milano Cortina 2026 LIVE Sci di fondo, skiathlon Trondheim 2025 in DIRETTA: prove di Olimpiadi per Pellegrino LIVE Sci di fondo, Team Sprint tl Davos 2025 in DIRETTA: prove di Olimpiadi per Pellegrino e gli azzurri Benvenuti alla diretta della team sprint a tecnica libera di Davos, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Impresa di Vonn a St. Moritz, Goggia sfiora il podio | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26 Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi | Sci di fondo; Sci di fondo: la nazionale sceglie le piste di Enego–Marcesina; Fondo, gli ordini di partenza di Malga Ciapela; Sci di fondo – Milano Cortina 2026: ecco i 13 convocati dell’Italia per la Val di Fiemme. Gli azzurri iscritti alle gare di skiathlon in Val di Fiemme che aprono il programma dello sci di fondoIl programma olimpico della sci di fondo in Val di Fiemme si apre sabato 7 febbraio con lo skiathlon femminile, programmato alle ore 13.00. Per l’Italia saranno al via Anna Comarella, Maria Gismondi e ... fisi.org Milano-Cortina: lo sci di fondo apre le Olimpiadi con lo skiathlon femminileLa prima gara olimpica di sci di fondo vedrà le protagoniste impegnate nello skiathlon femminile. Questa prova, che unisce la rigorosa tecnica classica nei binari alla più dinamica tecnica libera ... it.blastingnews.com SCI DI FONDO: ANDREA BENETTI, FRANCESCO BENETTI E DIEGO MAGNABOSCO CAMPIONI DEL MONDO MASTER IN STAFFETTA! Un’altra grande giornata per l’Altopiano ai Campionati Mondiali Masters di sci di fondo, in corso tra Sappada e facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.