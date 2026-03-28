All'alba di oggi, un'auto ha perso il controllo e si è schiantata fuori strada lungo la strada Roma a Madregolo. Il conducente è stato trasportato all'ospedale Maggiore per le cure del caso. Le autorità stanno valutando le cause dell'incidente. Nessuna altra vettura è coinvolta nel sinistro. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell'ordine per i rilievi.

Un'auto è uscita di strada, per cause in corso di accertamento, mentre percorreva strada Roma a Madregolo. Il conducente ha perso il controllo del mezzo lungo la strada provinciale in direzione Collecchio. L'allarme è scattato poco dopo le ore 6 di sabato 28 marzo. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza infermieristica. Le condizioni di salute del guidatore, medicato e accompagnato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, sono di media gravità. Fortunatamente non si trova in pericolo di vita. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Madregolo, perde il controllo dell'auto ed esce di strada all'alba: conducente al Maggiore

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