Perde il controllo dell' auto e finisce nel canale | 29enne grave in elisoccorso al Maggiore

Un giovane di 29 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo dell’auto e finito in un canale a Roveleto di Cadeo, in provincia di Piacenza. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del 6 gennaio. Dopo essere stato soccorso sul posto, il ferito è stato trasportato in elisoccorso all’Ospedale Maggiore di Parma, dove si trova attualmente in condizioni critiche.

È stato trasportato in elisoccorso e poi ricoverato in gravi condizioni di salute all'Ospedale Maggiore di Parma il 29enne, protagonista di un incidente stradale nelle primissime ore della mattinata del 6 gennaio, a Roveleto di Cadeo, in provincia di Piacenza.

