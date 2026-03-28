Madonna della Bocciola | consegna un messaggio davvero speciale alla veggente

Una donna affermò di aver ricevuto un messaggio dalla Madonna della Bocciola, riportando di aver visto un segno miracoloso. La storia si concentra su due eventi ritenuti miracoli che, secondo quanto riferito, avrebbero dimostrato l'intervento divino e contrastato il dubbio delle persone coinvolte. La vicenda ha suscitato l’attenzione di testimoni e credenti, mantenendo vivo il racconto di questi eventi straordinari.

La storia della Madonna della Bocciola e del segno straordinario con cui Maria vinse l’incredulità del mondo, compiendo due miracoli rimasti nella storia. Agli inizi del XVI secolo Giulia Manfredi, una pastorella di Vacciago (Novara), piccolo paese situato sulla riviera orientale del Lago d’Orta, stava pascolando il gregge in località Ameno, nei pressi di una cappella che custodiva l’immagine della Vergine Maria con il Bambino Gesù. Era il 28 marzo 1543, un sabato pomeriggio. A un certo punto Giulia, muta dalla nascita, si accorse di un bagliore sfolgorante che proveniva da un pruno selvatico (detto bocciolo nel dialetto locale ovvero un alberello di bosso). 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Madonna della Bocciola: consegna un messaggio davvero speciale alla veggente Articoli correlati La Madonna di Cochabamba: l’apparizione shock della veggente con Gesù sanguinanteL’ultimo, drammatico messaggio della Madonna di Cochabamba, apparsa alla veggente accanto alla figura straziante di un Gesù sanguinante: un monito... Medjugorje: atteso il messaggio del 25 Febbraio 2026 alla veggente Marija PavlovicIn attesa del messaggio della Regina della Pace di oggi, 25 Febbraio: prepariamo il cuore nel raccoglimento e nella preghiera, per accogliere le...