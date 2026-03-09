La Madonna di Cochabamba | l’apparizione shock della veggente con Gesù sanguinante

L'ultimo, drammatico messaggio della Madonna di Cochabamba, apparsa alla veggente accanto alla figura straziante di un Gesù sanguinante: un monito d'amore e penitenza che interroga credenti e scettici. Nello stesso periodo delle lacrimazioni miracolose della Madonna a Civitavecchia, un'immagine di Cristo versò sangue a Cochabamba, in Bolivia. La veggente ricevette poi numerosi messaggi da parte di Gesù e della sua Santissima Madre. Cochabamba, Bolivia: a partire dal 9 marzo 1995 una statua di gesso raffigurante Gesù Cristo cominciò a sanguinare. I fenomeni di sanguinamento furono numerosi: più di duecento volte la statua versò sangue. Nella stessa località, dal dicembre 1995 un'impiegata cinquantunenne di nome Catalina Rivas iniziò a ricevere dei messaggi da parte del Salvatore e dalla Vergine Maria.