Medjugorje | atteso il messaggio del 25 Febbraio 2026 alla veggente Marija Pavlovic

In attesa del messaggio della Regina della Pace di oggi, 25 Febbraio: prepariamo il cuore nel raccoglimento e nella preghiera, per accogliere le parole che la Madonna affiderà alla veggente Marija di Medjugorje. Oggi, 25 Febbraio, il cuore di tantissimi fedeli volge nuovamente lo sguardo verso Medjugorje. Come accade ogni mese, cresce l’attesa per il nuovo messaggio della Regina della Pace affidato alla veggente Marija Pavlovic. Non è un semplice appuntamento sul calendario, ma un momento di profondo raccoglimento spirituale che si rinnova sin dai primi anni delle apparizioni. In questo giorno, parrocchiani e pellegrini si uniscono in una preghiera, preparandosi ad accogliere le parole che la Gospa dona ai suoi figli. Anche in questo 25 febbraio, l’attesa si fa preghiera: in un tempo ancora segnato da incertezze e fatiche, quale guida vorrà offrirci la Regina della Pace? Il messaggio, che come di consueto verrà diffuso dopo l’apparizione, con approvazione ecclesiastica per mano del Visitatore Apostolico, Mons Aldo Cavalli, sarà un invito a ritrovare la pace interiore e a rinnovare la propria conversione. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Leggi anche:

Medjugorje, Messaggio della Madonna del 25 gennaio 2026: “Con le vostre vite siate il segno dell’amore di Dio per gli altri”

Medjugorje, Messaggio della Madonna del 25 dicembre 2025: “Siate coraggiosi difensori dell’amore del vostro Dio”

Medjugorje, messaggio del 25 gennaio 2026 alla veggente Marija