Tragico schianto nella notte a Domaso lungo la Regina | tre feriti gravi in volo due elicotteri

Nella notte a Domaso, lungo la Regina, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto finita contro un ostacolo. Sul posto sono intervenuti due elicotteri per soccorrere tre persone rimaste ferite gravemente. L’incidente è stato segnalato alle 23.37 nel tratto di via Regina. La dinamica precisa dell’incidente non è ancora stata resa nota.

Coinvolti un ragazzo di 19 anni, un uomo di 27 e una donna di 77. L’incidente poco prima di mezzanotte lungo la Regina: sul posto ambulanze, vigili del fuoco, carabinieri e due elicotteri del soccorso sanitario Grave incidente stradale nella notte a Domaso lungo la Regina. L’allarme è scattato alle 23.37 nel tratto di via Regina, dove un’auto è finita contro un ostacolo. Secondo le prime informazioni dei soccorsi, nello schianto sono rimaste coinvolte tre persone: un ragazzo di 19 anni, uno di 27 anni e una donna di 77. La centrale operativa Soreu dei Laghi ha inviato sul posto numerosi mezzi di emergenza, tra cui tre ambulanze, auto medica e due elicotteri di Areu, uno da Como Villa Guardia e uno da Sondrio, attivati vista la gravità dell’intervento in codice rosso per almeno due dei feriti. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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