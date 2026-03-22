L’Iran ha colpito nella notte le città di Dimona e Arad in Israele oltre 100 persone sono rimaste ferite
Nella notte, l’Iran ha lanciato attacchi missilistici contro le città di Dimona e Arad in Israele. Più di 100 persone sono rimaste ferite negli attacchi che hanno preso di mira la città di Dimona, sede di un importante impianto nucleare, e la vicina Arad. Si tratta di uno degli episodi più intensi dall’inizio del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran.
Oltre 100 persone sono rimaste ferite negli attacchi missilistici iraniani contro la città meridionale di Dimona, sede del principale impianto nucleare israeliano, e la vicina Arad, in una delle più drammatiche escalation dall’inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran. La televisione di stato iraniana ha presentato gli attacchi di sabato come una “risposta” a quello che ha definito un attacco al complesso di arricchimento nucleare iraniano di Natanz, segnando una nuova e netta fase di ritorsioni reciproche nel conflitto, giunto ormai alla sua quarta settimana. Colpite le città di Dimona e Arad in Israele. Gravi danni sono stati registrati ad Arad, nel sud di Israele, a causa dell’impatto diretto di un missile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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