L’Iran ha colpito nella notte le città di Dimona e Arad in Israele oltre 100 persone sono rimaste ferite

Nella notte, l’Iran ha lanciato attacchi missilistici contro le città di Dimona e Arad in Israele. Più di 100 persone sono rimaste ferite negli attacchi che hanno preso di mira la città di Dimona, sede di un importante impianto nucleare, e la vicina Arad. Si tratta di uno degli episodi più intensi dall’inizio del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran.