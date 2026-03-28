Ilaria Salis sottoposta a controlli prima del corteo No Kings a Roma | Italia ormai è un regime La Questura | Verifiche di routine

Prima del corteo No Kings a Roma, Ilaria Salis è stata sottoposta a controlli da parte delle forze dell'ordine, che hanno definito le operazioni come verifiche di routine. Il movimento, nato negli Stati Uniti come protesta contro le politiche dell'ex presidente, si è diffuso in diverse città italiane e internazionali. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti, mentre le autorità hanno monitorato la situazione senza ulteriori interventi.

No Kings è un movimento americano nato contro le politiche di Trump che si è diramato in tutto il mondo. Oggi a Roma partirà il corteo nel quale si manifesta anche contro il governo Meloni. Piantedosi teme infiltrazioni di estremisti anarchici dopo le ultime vicende. Intanto, l'europarlamentare eletta con Avs è stata sottoposta a controlli preventivi, durante cui le sono stati chiesti i documenti ma senza perquisizione Sono le 7 del mattino quando alcuni poliziotti bussano alla porta della camera d’hotel, doveIlaria Salissoggiornava a Roma perprendere parte alla manifestazione No Kingsprevista per oggi pomeriggio. L’europarlamentare eletta con Avsè stata sottoposta a controlli preventivi, durante cui le sono stati chiesti i documenti masenza perquisizione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ilaria Salis sottoposta a controlli prima del corteo No Kings a Roma: “Italia ormai è un regime”. La Questura: “Verifiche di routine” Articoli correlati Leggi anche: Ilaria Salis perquisita in un hotel a Roma: «L'Italia ormai è un regime». La Questura: «Controlli di routine» La polizia nella camera d’hotel di Ilaria Salis all’alba: “Controllo preventivo prima del corteo No Kings a Roma”Hanno bussato alla sua porta all’alba per un controllo preventivo in vista del corteo No Kings a Roma. Altri aggiornamenti su Ilaria Salis Discussioni sull' argomento Controllo in hotel per Ilaria Salis: il caso solleva interrogativi politici; Cuba, la flottiglia europea sfida il blocco Usa. Ilaria Salis: Sottoposta a controllo in hotel. L’Italia oramai è un regime. La polizia: Atto dovuto per richiesta di Paese terzoLa denuncia dell’europarlamentare di Avs si trova a Roma per prendere parta alla manifestazione No Kings ... msn.com Ilaria Salis e la perquisizione in hotel a Roma: Italia ormai è un regimeIl controllo preventivo dell'eurodeputata, oggi nella capitale per il corteo No Kings. La questura di Roma replica: 'Atto dovuto per segnalazione da Paese terzo' ... adnkronos.com ULTIM'ORA Perquisizione della polizia nella stanza dell’europarlamentare Ilaria Salis prima della manifestazione a Roma. Salis denuncia un atto intimidatorio e attacca il Governo: https://fanpa.ge/VV2RV - facebook.com facebook La polizia nella camera d’hotel di Ilaria Salis all’alba: "Controllo preventivo prima del corteo No Kings a Roma”. La denuncia dell'eurodeputata di Avs: "È stato di polizia" x.com