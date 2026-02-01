E’ morto Fabio Scuto, firma storica del Fatto Quotidiano che si occupava di Medio Oriente. La notizia ha colpito i colleghi e tutti coloro che lo conoscevano. La sua voce e il suo sguardo si sono spenti, lasciando un vuoto nel giornalismo italiano.

Il nostro Fabio Scuto, voce e sguardo storico del Fatto sul Medio Oriente e non solo, ci ha lasciati. Tutta la nostra comunità, le direzioni, il suo amato Servizio Esteri e i colleghi delle redazioni del giornale, del sito e di MillenniuM, con l’intera SEIF, si stringono alla sua famiglia: alla moglie Patrizia, alle figlie Katia e Valeria e ai nipotini per cui Fabio era, come per tanti di noi, un mito, va il nostro abbraccio fortissimo. Ci mancheranno le sue analisi, il suo cinismo tipico romano capace di spiazzare sempre, la sua generosità e curiosità intellettuale, la sua passione per questo mestiere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Addio a Fabio Scuto, firma storica del Fatto Quotidiano sul Medio Oriente. Il cordoglio dei colleghi e di tutta la famiglia della Seif

