Lutto a Salerno addio alla centenaria Giuseppina De Crescenzo

Lutto a Salerno per la scomparsa di Giuseppina De Crescenzo, 100 anni, madre della presidente del Comitato di Quartiere San Francesco Laura Vitale. Una donna molto conosciuta e stimata.I funeraliIn queste ore l’intero rione si sta stringendo al dolore suoi familiari. Le esequie muoveranno oggi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

