Un fotografo slovacco di 67 anni detiene il record per la miopia più elevata mai registrata, con valori di -108 diottrie nell’occhio sinistro e -106 in quello destro. La sua condizione lo rende l’uomo più miope al mondo, sollevando curiosità sul suo modo di scattare fotografie e di affrontare le attività quotidiane. La sua condizione medica è stata documentata come la più grave mai riscontrata nella storia della medicina.

Jan Miskovic, fotografo slovacco oggi 67enne, possiede la miopia più alta mai registrata nella storia della medicina: -108 diottrie nell’occhio sinistro, -106 nel destro. Senza i suoi occhiali speciali, distinguerebbe a malapena le sagome degli oggetti a pochi centimetri dal viso. Eppure, con quelle lenti addosso, scatta fotografie professionali, pilota aeromodelli e vive a pieno ritmo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Publimetro Colombia (@publimetrocol) La storia di Jan Miskovic con gli occhi inizia da bambino, quando sviluppa una combinazione rara e complessa di disturbi visivi: ambliopia (il cosiddetto “occhio pigro”), astigmatismo, strabismo e cheratocono, una malformazione della cornea che la rende progressivamente più sottile e conica. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - L’uomo più miope al mondo è un fotografo: ma come fa a scattare con -108 diottrie?

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