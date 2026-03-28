Lunedì 30 marzo chiuse le scuole primaria Chimera infanzia Lippi e secondaria di primo grado Vasari

Da lanazione.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 30 marzo le scuole primaria “Chimera”, l’infanzia “Lippi” e la secondaria di primo grado “Vasari” hanno sospeso le attività. La chiusura è stata decisa a seguito di un’interruzione dell’energia elettrica prevista nella zona. La sospensione delle lezioni si è resa necessaria per motivi di sicurezza e per consentire i lavori di ripristino dell’energia.

Arezzo, 28 marzo 2026 – Interruzione della fornitura di energia elettrica: lunedì 30 marzo chiuse le scuole primaria “Chimera”, infanzia “Lippi” e secondaria di primo grado “Vasari” A seguito della comunicazione da parte del fornitore dell'interruzione di energia elettrica nella giornata di lunedì 30 marzo dalle ore 8:30 alle ore 16:00 che interesserà l’immobile in via Emilia 10, considerata l'indispensabilità della fornitura per il regolare svolgimento delle attività scolastiche e per il regolare funzionamento dell’impianto di riscaldamento, per la stessa giornata di lunedì 30 è stata disposta con ordinanza del Sindaco la chiusura delle scuole primaria “Chimera”, infanzia “Lippi” e secondaria di primo grado “Vasari”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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