Lunedì 30 marzo chiuse le scuole primaria Chimera infanzia Lippi e secondaria di primo grado Vasari

Lunedì 30 marzo le scuole primaria “Chimera”, l’infanzia “Lippi” e la secondaria di primo grado “Vasari” hanno sospeso le attività. La chiusura è stata decisa a seguito di un’interruzione dell’energia elettrica prevista nella zona. La sospensione delle lezioni si è resa necessaria per motivi di sicurezza e per consentire i lavori di ripristino dell’energia.

Arezzo, 28 marzo 2026 – Interruzione della fornitura di energia elettrica: lunedì 30 marzo chiuse le scuole primaria “Chimera”, infanzia “Lippi” e secondaria di primo grado “Vasari” A seguito della comunicazione da parte del fornitore dell'interruzione di energia elettrica nella giornata di lunedì 30 marzo dalle ore 8:30 alle ore 16:00 che interesserà l’immobile in via Emilia 10, considerata l'indispensabilità della fornitura per il regolare svolgimento delle attività scolastiche e per il regolare funzionamento dell’impianto di riscaldamento, per la stessa giornata di lunedì 30 è stata disposta con ordinanza del Sindaco la chiusura delle scuole primaria “Chimera”, infanzia “Lippi” e secondaria di primo grado “Vasari”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lunedì 30 marzo chiuse le scuole primaria “Chimera”, infanzia “Lippi” e secondaria di primo grado “Vasari” Articoli correlati Lunedì 30 marzo chiuse le scuole “Chimera”, “Lippi” e “Vasari”A seguito della comunicazione da parte del fornitore dell'interruzione di energia elettrica nella giornata di lunedì 30 marzo, dalle ore 8:30 alle... Profilo del docente specializzato in Differenziazione Didattica Montessori infanzia, primaria, secondaria primo grado. Gli allegatiIl Ministero dell'Istruzione e del Merito ha diffuso l'Avviso per la richiesta di autorizzazione di corsi di differenziazione didattica Montessori,... Una selezione di notizie su Lunedì 30 marzo chiuse le scuole... Temi più discussi: Lunedì 30 marzo chiuse le scuole Chimera, Lippi e Vasari; Interruzione della corrente: lunedì 30 marzo scuole chiuse in via Emilia; Interruzione elettricità: ad Arezzo scuole chiuse in via Emilia; Scuole chiuse a marzo e aprile 2026: tutte le date tra scioperi, elezioni e festività. Lugo, chiude anche ai pedoni vicolo Macello Vecchio: lavori alla rete fognaria fino all’estateNuove modifiche alla viabilità nel centro abitato di Lugo: da lunedì 30 marzo il tratto di vicolo Macello Vecchio collegato a via Acquacalda non sarà più ... ravennanotizie.it Dal 30 marzo chiude il ponte sul torrente Pedogna per lavori di ristrutturazioneDIECIMO - La Provincia di Lucca informa che dalle 8 di lunedì 30 marzo scatterà la chiusura al transito del ponte sul torrente Pedogna, posto sul vecchio ... giornaledibarga.it Il romagnolo grazie alla semifinale raggiunta scalerà già da lunedì ben 120 posizioni nella classifica mondiale ATP, passando dal numero 437 al 317 - facebook.com facebook Verso Bosnia- #Italia, il programma degli azzurri: oggi in campo, lunedì la partenza per Zenica x.com