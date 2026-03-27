Lunedì 30 marzo chiuse le scuole Chimera Lippi e Vasari

Lunedì 30 marzo le scuole “Chimera”, “Lippi” e “Vasari” sono state chiuse. La decisione è arrivata a causa di un'interruzione dell’energia elettrica programmata dal fornitore, che avrebbe interessato l'edificio in via Emilia 10 dalle 8:30 alle 16:00. La mancanza di corrente ha reso necessario sospendere le attività scolastiche per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento delle operazioni.

A seguito della comunicazione da parte del fornitore dell'interruzione di energia elettrica nella giornata di lunedì 30 marzo, dalle ore 8:30 alle ore 16:00, che interesserà l’immobile in via Emilia 10, considerata l'indispensabilità della fornitura per il regolare svolgimento delle attività. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Lunedì 30 marzo chiuse le scuole “Chimera”, “Lippi” e “Vasari” Articoli correlati Interruzione della corrente: lunedì 30 marzo scuole chiuse in via EmiliaLunedì 30 marzo le scuole primaria “Chimera”, dell’infanzia “Lippi” e secondaria di primo grado “Vasari” resteranno chiuse a causa di un’interruzione... Scuole chiuse lunedì 16 marzo per allerta meteo: l’elenco dei comuni che sospendono le lezioniUna nuova ondata di maltempo sta colpendo diverse zone del Sud Italia e spinge numerosi sindaci a disporre la chiusura delle scuole per la giornata... Una selezione di notizie su Lunedì 30 marzo chiuse le scuole... Temi più discussi: Scuole chiuse a marzo e aprile 2026: tutte le date tra scioperi, elezioni e festività; Rete Biblioteche Venezia: il programma dal 27 marzo al 3 aprile; Frosinone, torna la Passio Christi: ecco tutte le strade chiuse e i divieti; Referendum costituzionale confermativo, a Orvieto ha votato il 69,32% degli aventi diritto. Dal 30 marzo chiude il ponte sul torrente Pedogna per lavori di ristrutturazioneDIECIMO - La Provincia di Lucca informa che dalle 8 di lunedì 30 marzo scatterà la chiusura al transito del ponte sul torrente Pedogna, posto sul vecchio ... giornaledibarga.it I quartetti di Ludwig van Beethoven, il Quartetto Adorno chiude il ciclo de I Virtuosi Italiani(di Gianni Schicchi) Lunedì 30 marzo alle ore 20.30 nella suggestiva cornice di San Pietro in Monastero prosegue la rassegna dedicata ai quartetti per archi ... giornaleadige.it La meraviglia continua. E ogni giorno supera il giorno prima. Lunedì la sconfitta al referendum. Martedì Delmastro e Bartolozzi cacciati. Mercoledì Santanchè trascinata fuori di peso. Giovedì Gasparri sfiduciato e Tajani che minaccia di andarsene. E venerdì V - facebook.com facebook Il prossimo lunedì 30 marzo, alle 19.30, la veglia per la pace presieduta dal cardinale vicario per la @diocesidiroma, Baldo Reina. Offrirà la sua testimonianza il cardinale Mathieu #Iran x.com