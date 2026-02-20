Profilo del docente specializzato in Differenziazione Didattica Montessori infanzia primaria secondaria primo grado Gli allegati

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato un avviso per approvare corsi di differenziazione didattica Montessori, in seguito al decreto del 6 giugno 2025. La decisione arriva dopo numerose richieste di docenti che vogliono specializzarsi in metodi educativi innovativi per l’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado. Tra le figure richieste, spicca il profilo di un insegnante con competenze specifiche in metodologie attive e personalizzate. Gli allegati forniscono dettagli sulle modalità di iscrizione e sui requisiti richiesti.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha diffuso l'Avviso per la richiesta di autorizzazione di corsi di differenziazione didattica Montessori, come previsto dal decreto ministeriale 6 giugno 2025, n. 112. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Corsi di differenziazione didattica Montessori, autorizzazione preventiva del MIM. NOTA Leggi anche: Orientamenti. Corso base per docente tutor della secondaria di primo grado. NOVITA’ Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Percorsi abilitanti, GPS, elenchi regionali: ruoli e supplenze per il 2026/27. RISPOSTE AI QUESITI; TFA Spagna, colpo di scena al TAR Lazio: il MIM condannato per il diniego sul titolo estero. Con nota del 16 febbraio 2026 il Ministero dell’Istruzione e del Merito fornisce indicazioni in merito all’attivazione dei corsi di differenziazione didattica al metodo Montessori. x.com Nell'adunanza plenaria telematica del 13 febbraio, il CSPI ha espresso all'unanimità il proprio parere - che si sostanzia in osservazioni, considerazioni e proposte - riguardo allo schema di DM sui «corsi di differenziazione didattica a metodo Pizzigoni per la sc - facebook.com facebook