Il Senegal non restituisce il trofeo della Coppa d'Africa | Pepe Thiaw lo affida all'esercito

Il Senegal non ha consegnato il trofeo della Coppa d'Africa, nonostante le richieste ufficiali, e ha deciso di affidarlo all'esercito. Pepe Thiaw, rappresentante della federazione, ha annunciato questa scelta, che ha suscitato sorpresa nel mondo del calcio. La federazione senegalese ha dichiarato di non voler rendere il trofeo, mantenendolo come simbolo del successo ottenuto.

Clamoroso gesto provocatorio del Senegal che non ha intenzione di restituire la Coppa d'Africa vinta in finale contro il Marocco. Il CT Thiaw si è fatto riprendere mentre consegna il trofeo all'esercito perché lo difenda. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Il Senegal non vuole restituire il trofeo della Coppa d’Africa al Marocco né i soldi incassatiIl Senegal non vuole restituire né la Coppa d'Africa e né il premio in denaro ricevuto dopo la vittoria del titolo: "Il TAS accerterà la verità, è... Il Senegal rischia di essere escluso dalla prossima Coppa d’Africa: cosa dice l’articolo 59Oltre ad aver perso il trofeo il Senegal rischia di essere escluso anche dalla prossima edizione della Coppa d'Africa: può salvarsi solo dimostrando... LO SCANDALO DELLA FINALE DI COPPA D'AFRICA | SENEGAL-MAROCCO 1-0