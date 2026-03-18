Il Senegal non vuole restituire il trofeo della Coppa d'Africa al Marocco né i soldi incassati
Il Senegal si rifiuta di restituire la Coppa d'Africa e il premio in denaro conquistati dopo la vittoria nel torneo. Il paese afferma che il Tribunale Arbitrale dello Sport dovrà chiarire la vicenda, definendola una farsa. La disputa riguarda il riconoscimento del titolo e i premi associati, mentre il Marocco non è coinvolto direttamente in questa fase.
Il Senegal non vuole restituire né la Coppa d'Africa e né il premio in denaro ricevuto dopo la vittoria del titolo: "Il TAS accerterà la verità, è una farsa". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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