Il caso Romelu Lukaku si fa sempre più complicato e a Castel Volturno il clima tra i giocatori e lo staff è rimasto molto teso. La situazione del calciatore, che potrebbe essere escluso dalla rosa, sta influenzando l’atmosfera della squadra. Le decisioni sul suo eventuale allontanamento sembrano ormai vicine, mentre il club monitora attentamente la situazione.

Il caso Romelu Lukaku continua ad aggravarsi. E a Castel Volturno il clima resta molto teso. Le ultime indicazioni raccontano di un rapporto sempre più logorato tra il centravanti belga e il Napoli, con il rischio concreto di un’esclusione dal gruppo se la situazione non dovesse sbloccarsi in tempi rapidi. A fare il punto è Sky Sport 24, con l’inviato Massimo Ugolini, che ha ricostruito l’evoluzione del braccio di ferro tra il club e il giocatore. Tutto nasce dalla scelta di Lukaku di non rientrare subito in Italia dopo aver rinunciato alle amichevoli del Belgio, preferendo restare in patria per proseguire la preparazione fisica. Il club, però, si aspettava altro. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lukaku verso l’esclusione: il Napoli ora è durissimo

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