Lukaku Napoli tensione sempre più alta | i partenopei pretendono il rientro immediato e minacciano l’esclusione dalla rosa! Le ultime

A Napoli si intensificano le tensioni tra la società e l’attaccante belga. I dirigenti chiedono il suo immediato rientro e lo considerano un elemento indispensabile per la squadra, mentre minacciano di escluderlo dalla rosa se non dovesse presentarsi. La situazione rimane critica e senza una soluzione si prospettano ulteriori conseguenze per il giocatore.

Mercato Inter, Frattesi può essere la chiave per arrivare a Manu Koné: occhio al possibile incastro con la Roma! Retegui Milan, la chiave per aggirare l’ostacolo stipendio: con questa formula può arrivare in estate! Pessotto mette in guardia tutti: «Hanno provato ad abbatterci, ma la Juventus non muore mai!» Lecce, che tegola! Intervento chirurgico e stagione finita per Berisha: il comunicato del club De Gea ammette: «Quest’anno siamo partiti male e ci siamo messi addosso tanta pressione. Eravamo morti, Vanoli ci ha riportati in vita! La fascia da capitano.» Retegui Milan, la chiave per aggirare l’ostacolo stipendio: con questa formula può arrivare in estate! Carlos Augusto Inter, il brasiliano spiazza tutti! Rinnovo in stand-by e possibile addio in estate: un top club alla finestra Johan Cruijff, oltre 35. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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