Lukaku Napoli Rudi Garcia svela | Non si sentiva al 100% e ha dovuto seguire un programma specifico Spero che giochi di più

L’allenatore del Napoli ha dichiarato che l’attaccante non si sentiva al massimo della forma e ha seguito un programma particolare per il recupero. Ha espresso la speranza di poterlo vedere in campo più frequentemente. Inoltre, ha citato un esempio passato, riferendosi a un ex calciatore, per illustrare la situazione di infortunio analoga.

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