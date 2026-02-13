De Bruyne e Lukaku parla Rudi Garcia | Speriamo di averli in ritiro con noi a fine marzo

Rudi Garcia ha parlato della condizione di De Bruyne e Lukaku, sottolineando che spera di averli con la squadra a fine marzo. La causa sono i diversi infortuni che hanno colpito i due attaccanti, rallentando il loro ritorno in campo. Garcia ha spiegato che entrambi stanno lavorando duramente per recuperare e tornare al più presto a disposizione. Un dettaglio importante è che i medici stanno monitorando attentamente la loro ripresa, sperando di vederli in forma per le prossime partite. La situazione ricorda le difficoltà che anche altre squadre, come il Napoli, stanno affrontando con gli infortuni.

L'ex allenatore del Napoli, ora ct del Belgio, parla delle condizioni dei due azzurri e della speranza di rivederli presto in nazionale Se Atene piange, Sparta non ride. Tutto il mondo è paese, infatti, e anche il Belgio è alle prese con la piaga ‘infortuni’ al pari del Napoli. Due nomi illustri sono condivisi dal club azzurro e dai ‘diavoli rossi’: Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. Proprio di questi due il ct della nazionale belga Rudi Garcia ha parlato ai microfoni di Vtm Nieuws, con lo sguardo rivolto al mondiale: “De Bruyne e Lukaku stanno andando sempre meglio. Kevin sta facendo progressi.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Rudi Garcia, ct del Belgio, ha dichiarato che spera di rivedere Kevin De Bruyne in campo a marzo, ma ha precisato che recuperare dall’infortunio e tornare in forma sono due cose diverse.

Gian Piero Garcia ha espresso il suo pensiero su Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, due pilastri della nazionale belga, in vista della sfida di questa settimana.

