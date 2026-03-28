Il rapporto tra l’attaccante e il club di Napoli si è deteriorato, con il giocatore che potrebbe essere escluso dalla rosa se non si presenterà agli allenamenti presso il centro sportivo. Il tecnico ha commentato pubblicamente sulle condizioni fisiche del calciatore, senza fornire dettagli specifici. La situazione ha generato tensione tra le parti, con la possibilità di provvedimenti disciplinari imminenti.

Tonali trascina l’Italia e incanta anche l’Europa: un top club è pronto a strapparlo al Newcastle! Ritorno in Serie A sempre più difficile, ultimissime Muharemovic sfiderà l’Italia con la sua Bosnia, e poi? Cosa dovremo aspettarci in estate per il futuro: la strada sembra tracciata. Rivelazione Pellegrino spiazza tutti: «Futuro? Io sono tranquillo. Ancora non so quanto tempo sarò a Parma». Le sue parole Mercato Inter, strada in salita per Palestra: i nerazzurri studiano la mossa decisiva per superare la concorrenza sul mercato Lukaku Napoli ai ferri corti: può essere messo fuori rosa! Intanto Garcia svela le sue condizioni, cosa sta succedendo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lukaku Napoli ai ferri corti: può essere messo fuori rosa! Intanto Garcia svela le sue condizioni, cosa sta succedendo. La ricostruzione

Articoli correlati

Francia e Germania ai ferri corti per colpa del super caccia di guerra europeo: cosa sta succedendoIl sogno di un super caccia europeo nato dalla collaborazione tra Parigi e Berlino sembra ormai destinato a non decollare mai.

Repubblica: “Lukaku ai ferri corti con il Napoli”Repubblica: “Lukaku ai ferri corti con il Napoli”"> NAPOLI – A Castel Volturno non è il meteo a far abbassare la temperatura, ma il caso Lukaku.

#Lukaku non trattiene l’emozione dopo #VeronaNapoli #DAZN #SerieA

Tutto quello che riguarda Lukaku Napoli

Temi più discussi: Lukaku e il Napoli ai ferri corti: non rientra dal Belgio, multa e in estate addio?; Napoli, Lukaku diventa un caso: resta in Belgio e indispettisce gli azzurri; Lukaku-Napoli, aria d’addio? Dal Belgio un indizio che lo porta lontano ma non in Arabia; Napoli, Lukaku di nuovo ai ferri corti: se non tornerà dal Belgio entro martedì sarà fuori rosa.

Lukaku e il Napoli ai ferri corti: non rientra dal Belgio, multa e in estate addio?Cosa si nasconde dietro la tensione improvvisamente creatasi tra l'attaccante belga e i partenopei e perché il finale potrebbe essere una separazione in estate. panorama.it

Repubblica: Lukaku ai ferri corti con il NapoliNAPOLI – A Castel Volturno non è il meteo a far abbassare la temperatura, ma il caso Lukaku. Come racconta Marco Azzi su la Repubblica Napoli, l’assenza dell’attaccante belga alla ripresa degli allena ... napolipiu.com

Kevin De Bruyne parla del "caso" Lukaku dal ritiro del Belgio negli Stati Uniti Il numero 11 azzurro spiega le differenze tra la sua riabilitazione (avvenuta completamente in Belgio) e quella di Lukaku (fatta tra Anversa e Napoli) e parla di "divergenze" e "visi - facebook.com facebook

Caso #Lukaku: ultimatum del #Napoli. Entro lunedì l’attaccante dovrà essere a Castel Volturno x.com