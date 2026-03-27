Repubblica | Lukaku ai ferri corti con il Napoli

A Castel Volturno, la situazione tra l’attaccante e il club si fa tesa. La vicenda coinvolge il giocatore e il Napoli, con tensioni che hanno attirato l’attenzione dei media. La questione riguarda aspetti contrattuali e comportamentali, senza che siano stati resi pubblici dettagli specifici. La situazione rimane informale e non sono ancora stati annunci ufficiali da parte delle parti coinvolte.

"> NAPOLI – A Castel Volturno non è il meteo a far abbassare la temperatura, ma il caso Lukaku. Come racconta Marco Azzi su la Repubblica Napoli, l’assenza dell’attaccante belga alla ripresa degli allenamenti ha scosso l’ambiente azzurro, aprendo un fronte delicato tra il giocatore e il club. Secondo quanto riportato da Marco Azzi su la Repubblica Napoli, Lukaku era atteso al Training Center ma ha deciso di restare in Belgio senza autorizzazione, scegliendo un percorso autonomo per recuperare la condizione fisica. Una decisione che ha sorpreso e spiazzato la società, creando un caso evidente. Come sottolinea Marco Azzi su la Repubblica Napoli, il momento del centravanti è estremamente complicato: dopo il grave infortunio di Ferragosto, Lukaku non è mai tornato ai suoi livelli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica: “Lukaku ai ferri corti con il Napoli” Articoli correlati Leggi anche: Lukaku e il Napoli ai ferri corti: non rientra dal Belgio, multa e in estate addio? Tel, accostato al Napoli, ai ferri corti col TottenhamTra i nomi, in questa sessione di mercato invernale, cercati dal Napoli per rinforzare il reparto avanzato, c’è quello del francese Tel del Tottenham. VERONA-NAPOLI 1-2: LUKAKU SALVA CONTE E L'ARBITRO