Francia e Germania ai ferri corti per colpa del super caccia di guerra europeo | cosa sta succedendo

La collaborazione tra Parigi e Berlino sul super caccia europeo si scontra ancora. Francia e Germania sono ai ferri corti, e il progetto sembra sempre più lontano dall’essere realizzato. Le tensioni tra i due paesi non accennano a diminuire, e il sogno di un’arma comune si sfilaccia di giorno in giorno.

Il sogno di un super caccia europeo nato dalla collaborazione tra Parigi e Berlino sembra ormai destinato a non decollare mai. Il programma FCAS ( Future Combat Air System ), lanciato in pompa magna nel 2017 per costruire l'aereo da guerra del futuro, è considerato "clinicamente morto" da diplomatici e funzionari. Nonostante dovesse essere il pilastro della difesa comune, l'intesa tra i giganti dell'aviazione Airbus (Germania) e Dassault (Francia) è naufragata a causa di litigi sulla spartizione del lavoro e sulla proprietà delle tecnologie. La rottura nasce da una profonda sfiducia reciproca. I tedeschi accusano i francesi di voler gestire l' 80% della produzione, mentre l'azienda francese Dassault è convinta di poter costruire il jet in totale autonomia.

