Caso Napoli-Lukaku i precedenti nel passato del belga | cosa aspettarsi adesso

Romelu Lukaku, dopo la fine del ritiro con la nazionale belga, non si è presentato alla squadra di club. La sua assenza ha suscitato discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, considerando i precedenti nel suo passato. La situazione attuale riguarda le decisioni della società e le possibili conseguenze future per il giocatore e il team.

Romelu Lukaku non è rientrato alla base dopo il ritiro del Belgio, aprendo una crepa nel progetto azzurro. Il centravanti belga si è isolato, ripetendo un copione già visto nella sua carriera. Lukaku e il Napoli: il passato che ritorna. La scomparsa di Lukaku dal ritiro della nazionale belga non è un episodio casuale. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il belga è solito chiudersi nei suoi momenti di difficoltà, spesso coincidenti con periodi di mercato. Questa volta il contesto è diverso: il centravanti arriva a Napoli con lo scudetto sul petto e Antonio Conte come allenatore, la figura che più lo ha influenzato nella carriera. La storia di Lukaku e Conte è una storia di devozione tattica e legami personali. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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