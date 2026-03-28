Romelu Lukaku, dopo aver deciso con la nazionale belga di tornare a Napoli per prepararsi al meglio, è rimasto nel suo paese per continuare gli allenamenti individuali. Se non rientrerà a Napoli entro martedì, potrebbero esserci conseguenze sul suo inserimento nel gruppo e sulle sue possibilità di partecipare alle prossime partite ufficiali. La società non ha ancora comunicato eventuali sanzioni o decisioni in merito.

Dopo la scelta condivisa con la nazionale belga di farlo rientrare a Napoli per ottimizzare la preparazione fisica, Romelu Lukaku è rimasto nel suo paese per continuare a lavorare da solo. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Lukaku lascia la nazionale belga, ma non rientra a Napoli. Sky: "Club sorpreso e irritato" Intitolare piazzale Tecchio ad Ascarelli e via Vittorio Emanuele a Valenzi: la richiesta del Consiglio comunale di Napoli Lukaku lascia la nazionale belga, ma non rientra a Napoli. Sky: "Club sorpreso e irritato" . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Lukaku, cosa potrebbe accadere nel caso in cui non rientrasse a Napoli entro martedì

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