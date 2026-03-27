Il club ha annunciato che, in assenza di un ritorno entro martedì, l’attaccante sarà messo fuori rosa. La decisione deriva dalla situazione contrattuale e dalla mancanza di partecipazione agli allenamenti. La squadra ha comunicato che, in caso di mancato rientro entro la scadenza stabilita, l’atleta non potrà più essere impiegato in partita fino a nuovo ordine.

Caso Lukaku, il Napoli fa sul serio: se non dovesse tornare entro martedì, sarà messo fuori rosa Lukaku, il punto di Sky Sport. Caso Lukaku, continua braccio di ferro con il club Se non si presenta entro martedì sarà fuori rosa Di Marzio aggiunge: Continua il braccio di ferro tra il Napoli e il proprio attaccante. Secondo quanto raccontato da Ugolini di Sky Sport, il belga non ha ancora fatto rientro in città nonostante le indicazioni del club azzurro. L’idea del giocatore è quella di continuare il percorso di riatletizzazione in Belgio. Opzione che la società non ha preso in considerazione, in quanto vuole il calciatore al più presto a Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku: se non torna entro martedì, il Napoli lo metterà fuori rosa

Articoli correlati

Leggi anche: Caso Lukaku, il Napoli fa sul serio: se non dovesse tornare entro martedì, sarà messo fuori rosa

Lukaku, il Napoli ha valutato se metterlo fuori rosaLukaku, il Napoli ha valutato se metterlo fuori rosa È stata una giornata agitata tra Castel Volturno e Torino dove Antonio Conte è andato a...

Lukaku torna e cambia il mercato, Il futuro di Lucca e l’ipotesi Milan

Una raccolta di contenuti su Lukaku se non torna entro martedì il...

Temi più discussi: Scoppia il caso Lukaku, resta in Belgio e non torna a Napoli; Lukaku-Napoli, il belga non torna a Castel Volturno come concordato; Lukaku dice no al Belgio e non si presenta a Napoli: tensione con il club, cosa sta succedendo; Lukaku non torna a Castel Volturno, Napoli irritato.

Lukaku sarà messo fuori rosa se non rientra a Napoli: il club azzurro dà un ultimatum al belgaIl Napoli ha deciso di mettere fuori rosa Romelu Lukaku nel caso in cui non si dovesse presentare a Castel Volturno entro martedì ... fanpage.it

Caso Lukaku, pugno duro del Napoli: se non rientra entro martedì può finire fuori rosaArrivano nuovi e per certi versi clamorosi aggiornamenti per quel che riguarda il caso Romelu Lukaku. Il centravanti del Napoli, ricordiamo, nei giorni. tuttomercatoweb.com

Tra Napoli e Lukaku è braccio di ferro a oltranza Secondo quanto riferito da Sky Sport, il belga verrà messo fuori rosa nel caso in cui non dovesse rientrare entro martedì #lukaku #napoli - facebook.com facebook

Retroscena #Lukaku, scoppia un caso che scuote il #Napoli: Conte e il club irritati. Cosa succede ora x.com