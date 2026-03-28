RoseMarie Terenzio conserva molti ricordi affettuosi di John F. Kennedy Jr.: il completo Gucci in velluto verde che indossò a una festa aziendale di Natale; il modo in cui passava il Silk Groom di Kiehl’s tra la sua invidiabile chioma e poi si metteva un cappello per appiattirla; o ancora il fatto che, quando gli stilisti gli mandavano abiti o cravatte, spesso li regalasse ai colleghi in ufficio. «Gli piaceva avere un bell’aspetto e vestirsi bene», racconta Terenzio, che fu assistente di Kennedy Jr. dal 1994 fino alla sua morte nel 1999 e autrice di JFK Jr.: An Intimate Oral Biography. «Gli piacevano i bei completi, ma non era il tipo che ne aveva bisogno di venti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Love Story è stata la serie più influente sul menswear dai tempi di Mad Men

Articoli correlati

Il look di Love Story, la serie su JFK Jr., più difficile da ricreare è questoLove Story è una serie tv che ha avuto un ostacolo quasi insormontabile da superare: lo stile di John F.

Leggi anche: “È stato difficile trovare un attore per John F. Kennedy Jr. Viviamo in un mondo in cui i peli sul petto sono scomparsi”: parla il produttore della serie “Love Story”

What Are People Wearing in NYC (Fashion Trends 2026 Street Style)

Una raccolta di contenuti su Love Story

Temi più discussi: Love Story ha la migliore colonna sonora anni '90 creata per una serie tv; Love Story 2, la prossima stagione su un amore hollywoodiano?; Love Story, cosa sappiamo della seconda stagione e quale coppia (famosissima) potrebbe essere la protagonista; Love story | A cena a New York, ispirati da John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette.

Love Story, cosa sappiamo della seconda stagione e quale coppia (famosissima) potrebbe essere la protagonistaLove Story si sta preparando per il suo finale di stagione il 26 marzo. Dopo una serie vorticosa di eventi, i fan più devoti della serie vedranno finalmente concludersi la storia di John F. Kennedy Jr ... elle.com

Il Papa accetta le dimissioni dell'arcivescovo di Parigi: la presunta (vecchia) love story con una donna è stata fataleCittà del Vaticano – Una email privata, anzi privatissima, inviata per errore alla segreteria dell'arcivescovado è costata la poltrona dell'arcivescovo di Parigi, Michel Aupetit le cui dimissioni, ... ilgazzettino.it

È uscito oggi su @disneyplusit l’ultimo episodio di Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette E dobbiamo dirlo: casting semplicemente perfetto. Un grazie enorme a Ryan Murphy e ai direttori del casting per aver scelto Sarah Pidgeon nei panni di - facebook.com facebook

Il finale di stagione di Love Story arriva domani su Disney Plus Italia. x.com