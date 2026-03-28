Love Story è stata la serie più influente sul menswear dai tempi di Mad Men

Da gqitalia.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

RoseMarie Terenzio conserva molti ricordi affettuosi di John F. Kennedy Jr.: il completo Gucci in velluto verde che indossò a una festa aziendale di Natale; il modo in cui passava il Silk Groom di Kiehl’s tra la sua invidiabile chioma e poi si metteva un cappello per appiattirla; o ancora il fatto che, quando gli stilisti gli mandavano abiti o cravatte, spesso li regalasse ai colleghi in ufficio. «Gli piaceva avere un bell’aspetto e vestirsi bene», racconta Terenzio, che fu assistente di Kennedy Jr. dal 1994 fino alla sua morte nel 1999 e autrice di JFK Jr.: An Intimate Oral Biography. «Gli piacevano i bei completi, ma non era il tipo che ne aveva bisogno di venti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

love story 232 stata la serie pi249 influente sul menswear dai tempi di mad men
© Gqitalia.it - Love Story è stata la serie più influente sul menswear dai tempi di Mad Men

Articoli correlati

Il look di Love Story, la serie su JFK Jr., più difficile da ricreare è questoLove Story è una serie tv che ha avuto un ostacolo quasi insormontabile da superare: lo stile di John F.

Leggi anche: “È stato difficile trovare un attore per John F. Kennedy Jr. Viviamo in un mondo in cui i peli sul petto sono scomparsi”: parla il produttore della serie “Love Story”

What Are People Wearing in NYC (Fashion Trends 2026 Street Style)

Video What Are People Wearing in NYC (Fashion Trends 2026 Street Style)

Una raccolta di contenuti su Love Story

Temi più discussi: Love Story ha la migliore colonna sonora anni '90 creata per una serie tv; Love Story 2, la prossima stagione su un amore hollywoodiano?; Love Story, cosa sappiamo della seconda stagione e quale coppia (famosissima) potrebbe essere la protagonista; Love story | A cena a New York, ispirati da John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette.

love story love story è stataLove Story, cosa sappiamo della seconda stagione e quale coppia (famosissima) potrebbe essere la protagonistaLove Story si sta preparando per il suo finale di stagione il 26 marzo. Dopo una serie vorticosa di eventi, i fan più devoti della serie vedranno finalmente concludersi la storia di John F. Kennedy Jr ... elle.com

Il Papa accetta le dimissioni dell'arcivescovo di Parigi: la presunta (vecchia) love story con una donna è stata fataleCittà del Vaticano – Una email privata, anzi privatissima, inviata per errore alla segreteria dell'arcivescovado è costata la poltrona dell'arcivescovo di Parigi, Michel Aupetit le cui dimissioni, ... ilgazzettino.it

Digita per trovare news e video correlati.