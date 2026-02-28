Il look di Love Story la serie su JFK Jr più difficile da ricreare è questo

Love Story, la serie tv dedicata a JFK Jr., ha incontrato una sfida particolare nel tentativo di ricreare il suo stile. La produzione ha dovuto studiare attentamente il modo di vestire e l’atteggiamento dell’ex protagonista, cercando di catturare fedelmente l’immagine che ha lasciato nella memoria collettiva. La difficoltà principale è stata rappresentata nel riprodurre fedelmente il look di JFK Jr. senza compromessi.

Love Story è una serie tv che ha avuto un ostacolo quasi insormontabile da superare: lo stile di John F. Kennedy Jr. che, per sua natura, è sempre sfuggito a qualsiasi imitazione. Amava gli abiti Armani portati con un cappellino girato al contrario, mescolava maglioni grigi consumati con occhiali sportivi per andare in bicicletta, trasformava persino un gesso al polso in un accessorio: maniche arrotolate, gilet sopra, fascia per capelli da Pilates. Un’eleganza spontanea, disinvolta, che sembrava nascere da un istinto e non da una scelta. Ed è proprio quel modo unico di abitare i vestiti che Love Story, la nuova serie FX, ha dovuto ricreare. Un compito davvero arduo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

