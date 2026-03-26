Pavia osteria con troppi adesivi in vetrina | multata

Da tgcom24.mediaset.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pavia, i titolari di un'osteria sono stati multati dai vigili urbani a causa dell'eccessivo numero di adesivi applicati alla vetrina del locale. La sanzione è stata comminata perché l’aspetto esterno non rispettava le norme sul decoro urbano. La vicenda ha alimentato un dibattito tra cittadini e amministrazione riguardo alla presenza di adesivi e alla loro eventuale valenza artistica o di decoro.

Mancanza di decoro o forma artistica collettiva? A Pavia da giorni si è acceso un dibattito sull'aspetto della vetrina di questo locale, dopo che i vigili urbani hanno multato i titolari per i troppi adesivi attaccati. Violerebbero, secondo quanto riportato nella sanzione, una norma comunale che tutela il decoro urbano all'interno del centro storico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

pavia osteria con troppi adesivi in vetrina multata
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