Pavia osteria con troppi adesivi in vetrina | multata
A Pavia, i titolari di un'osteria sono stati multati dai vigili urbani a causa dell'eccessivo numero di adesivi applicati alla vetrina del locale. La sanzione è stata comminata perché l’aspetto esterno non rispettava le norme sul decoro urbano. La vicenda ha alimentato un dibattito tra cittadini e amministrazione riguardo alla presenza di adesivi e alla loro eventuale valenza artistica o di decoro.
Mancanza di decoro o forma artistica collettiva? A Pavia da giorni si è acceso un dibattito sull'aspetto della vetrina di questo locale, dopo che i vigili urbani hanno multato i titolari per i troppi adesivi attaccati. Violerebbero, secondo quanto riportato nella sanzione, una norma comunale che tutela il decoro urbano all'interno del centro storico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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