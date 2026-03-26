Pavia osteria con troppi adesivi in vetrina | multata

A Pavia, i titolari di un'osteria sono stati multati dai vigili urbani a causa dell'eccessivo numero di adesivi applicati alla vetrina del locale. La sanzione è stata comminata perché l’aspetto esterno non rispettava le norme sul decoro urbano. La vicenda ha alimentato un dibattito tra cittadini e amministrazione riguardo alla presenza di adesivi e alla loro eventuale valenza artistica o di decoro.