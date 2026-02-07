Milano Cortina Francesca Lollobrigida oro e record 3000 m nel pattinaggio di velocità

Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro nei 3000 metri di pattinaggio di velocità a Milano-Cortina, proprio nel giorno del suo 35esimo compleanno. È stata una gara emozionante, e l’atleta italiana ha stabilito anche un nuovo record. Con questa vittoria, si è assicurata il primo oro olimpico per il pattinaggio di velocità femminile ai Giochi invernali.

Nel giorno del suo 35 compleanno, Francesca Lollobrigida si fa il miglior regalo possibile: è medaglia d’oro per l’atleta azzurra, che regala il primo trionfo al pattinaggio di velocità al femminile nei Giochi Olimpici invernali. I 3000 metri sono un crescendo d’emozioni per l’azzurra, che blinda la vittoria con un rush finale semplicemente sensazionale. Lollobrigida è oro col tempo di 3.54.28, nuovo record olimpico e italiano, e le ultime due batterie non fanno altro che certificare il suo successo: argento alla norvegese Ragne Wiklund (+2.26), bronzo alla canadese Valerie Maltais (+2.65). Dopo la medaglia d’oro nei 3000 metri di pattinaggio velocità, Francesca Lollobrigida festeggia il trionfo olimpico tenendo in braccio il figlio Tommaso, nato nel maggio del 2023, e con un tricolore che la avvolge. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Strepitosa Francesca Lollobrigida. L'azzurro di Frascati riesce ad ottenere il record olimpico nei 3000 donne con 3'54'28 e conquista

Nella prima giornata ufficiale delle Olimpiadi arriva la terza medaglia per l'Italia, ed è la più preziosa: oro per Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità sui 3.000 metri, conquistato nel

