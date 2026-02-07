Questa sera, a Milano-Cortina, Francesca Lollobrigida conquista il primo oro italiano ai Giochi invernali. La pattinatrice italiana si impone nei 3000 metri, davanti alla canadese Valerie Maltais. Dopo i successi di Franzoni e Paris, l’Italia aggiunge una medaglia d’oro alla propria collezione.

Milano-Cortina regala subito grandi emozioni all’Italia. Dopo le prime medaglie nello sci con l’argento di Giovanni Franzoni e il bronzo di Dominik Paris nella discesa libera maschile, arriva anche il primo oro della spedizione azzurra, grazie a Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità. La pattinatrice laziale, nel giorno del suo 35° compleanno, ha conquistato la medaglia nei 3000 metri, stabilendo un nuovo record olimpico con il tempo di 3:54.28. La prova di Lollobrigida è stata straordinaria fin dalle prime manche: «Ultime due in gara per capire quale sarà il metallo della medaglia di Francesca Lollobrigida», si leggeva durante la gara, mentre lei continuava a segnare tempi inarrivabili per le avversarie. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Milano-Cortina, ecco il primo oro azzurro: è di Francesca Lollobrigida

