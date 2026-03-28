Il calciatore napoletano ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo al suo passato e alle sue scelte recenti. Ha spiegato di aver offerto la propria disponibilità a tornare a Napoli con una richiesta di 1.500 euro e di aver ritenuto una decisione sbagliata il passaggio a Toronto. Ha anche commentato che, in Serie B, avrebbe accettato solo l'offerta di una squadra specifica, ma ha comunque affermato che la sua carriera non si conclude qui.

Quindici anni dopo, Lorenzo Insigne ha un orecchino in più, il pizzetto e tatuaggi su tutto il corpo (“Ho smesso di contarli e non ne farò altri: non ho più voglia di sentire dolore”). Il resto è uguale al 2011, quando lo incontrammo per la prima volta: la voglia di calcio; le emozioni, che lascia fluire con un candore che fa a cazzotti col suo status di personaggio di successo; un fisico asciutto come nei giorni migliori; la maglia del Pescara, con cui allora spiccava il volo verso un futuro di grandi gioie e cocenti delusioni, e che ora è tornato a vestire, “ma non per chiudere il cerchio della mia carriera. Ho ancora parecchio da dare”. In mezzo, tra l’Insigne diciannovenne e l’attuale, 34 suonati, chiamato a risollevare una squadra ultima in B, c’è un nastro, umano e professionale, da riavvolgere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Insigne: "A Napoli sarei tornato a piedi, mi sono proposto a 1.500 euro. Toronto? Scelta sbagliata ma..."

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