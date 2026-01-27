Lorenzo Insigne torna al Pescara, confermato il suo rientro tra il 28 e il 29 gennaio. La notizia rappresenta un ritorno importante per il club biancazzurro e i suoi tifosi, segnando un nuovo capitolo nella carriera del calciatore e nel percorso della squadra.

No, non è un sogno. Lorenzo Insigne di nuovo al Pescara è una prossima realtà. Fonti del club biancazzurro confermano infatti che il ritorno di uno dei grandi eroi della Zemanlandia 2011-12 si dovrebbe concretizzare tra mercoleì 28 e giovedì 29 gennaio. L'accordo, che sembrava una pura utopia, è stato raggiunto sulla base di un vincolo semestrale con opzione di rinnovo annuale in caso di salvezza. Insigne era svincolato e dopo che erano saltate due piste di alto lignaggio (Lazio e Napoli) è nata l'idea Pescara, grazie al rapporto dell'ex scugnizzo con Verratti e Sebastiani. Dopo 14 anni dalla sua ultima gara con la maglia del Pescara, nella aprtita dell'apoteosi contro la Nocerina, Insigne indosserà nuovamente la casacca biancazzurra, stavolta non con l'obiettivo promozione ma con quello di centrare una salvezza ad oggi difficile vista la graduatoria del Delfino (ultimo e staccato di 5 punti dalle penultime).🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Lorenzo Insigne

L’attaccante torna al Pescara, club dove ha iniziato la sua carriera.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Lorenzo Insigne

Argomenti discussi: Che succede con Insigne: dall'accordo con la Lazio al possibile inserimento del Napoli, la situazione; Fabrizio Romano: Tutta la verità sul possibile ritorno di Insigne a Napoli; Insigne può tornare a Napoli? L'agente: Se De Laurentiis vuole, lui è pronto. E non servono cessioni; Lorenzo Insigne torna in Italia dopo tre anni e mezzo, lavorerà di nuovo con il suo allenatore preferito.

Lorenzo Insigne torna al Pescara dopo 13 anni: dal prestito del 2012 alla chiusura del cerchioTredici anni dopo, Lorenzo Insigne torna a casa. Non quella del cuore a Napoli, ma quella che nel 2012 lo accolse per la prima volta da professionista:. tuttomercatoweb.com

Ritorno al passato ma niente Napoli, Sky: Insigne torna al Pescara! Domani è atteso in cittàLorenzo Insigne, attualmente svincolato dopo l'esperienza in MLS al Toronto, non tornerà ad indossare la maglia azzurra. Per l'ex capitano del Napoli si concretizza un altro ritorno ... tuttonapoli.net

Lorenzo Insigne torna in Italia, ha scelto la sua nuova squadra: si era parlato di un ritorno in maglia azzurra, al Napoli, ma così non sarà. Il calciatore di Frattamaggiore, complici anche i buoni uffici del suo amico Marco Verratti, ha optato per un altro clamoros - facebook.com facebook

Lorenzo Insigne non può essere il rinforzo giusto per questo Napoli. Si tratta di calcio vero, non della PlayStation. Non è un gioco in cui una "icona" ringiovanisce e ritrova miracolosamente le qualità di quando aveva 25 anni. Bisogna essere lucidi, anche nei g x.com