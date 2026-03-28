L' ora legale sta per tornare | quando spostare le lancette dell' orologio

L'ora legale sta per essere ripristinata con l'avvicinarsi della primavera. La modifica oraria è prevista per la fine di marzo, quando sarà necessario spostare le lancette dell'orologio avanti di un'ora. Questa variazione comporta un'ora di sonno in meno rispetto all'orario standard. La transizione avviene ogni anno in questo stesso periodo.

Con la primavera ritorna l'ora legale. L'appuntamento è per fine marzo, quando dormiremo un'ora in meno per passare all'orario estivo. Le lancette andranno spostate avanti di un'ora nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026: le due diventeranno le tre. I dispositivi digitali, smartphone, tablet e computer si aggiorneranno automaticamente. Nel 2019 il Parlamento europeo si era detto favorevole alla proposta di mettere fine alla consuetudine di spostare le lancette e agli Stati membri erano state proposte due opzioni: mantenere l'ora legale o passare a quella solare. La legge avrebbe dovuto avere una maggioranza qualificata dei Paesi membri, ma non è mai stato trovato un accordo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Questa notte tornerà l’ora legale: alle 2 andranno spostate le lancette avanti di un'ora. x.com