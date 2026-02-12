Lombardia | Mutui sempre più giovani e stranieri cambia il profilo del nuovo acquirente

In Lombardia, il profilo di chi chiede un mutuo cambia rapidamente. Sempre più giovani, con un’età media di circa 38 anni, si affacciano sul mercato immobiliare. Allo stesso tempo, aumentano anche i cittadini stranieri che cercano di comprare casa: ora rappresentano quasi un quarto dei richiedenti. Una tendenza che modifica il mercato e le abitudini di acquisto nella regione.

Mutui in Lombardia: Giovani e Stranieri, un Nuovo Profilo di Chi Compra Casa. La Lombardia vede cambiare il volto di chi chiede un mutuo: l’età media dei richiedenti è in calo, attestandosi intorno ai 38 anni, e cresce significativamente la presenza di cittadini stranieri, che rappresentano quasi un quarto dei nuovi mutuatari. Questo cambiamento demografico riflette le dinamiche economiche e sociali della regione, con nuove sfide e opportunità per il mercato immobiliare. L’analisi, condotta da Kiron Partner SpA, parte del Gruppo Tecnocasa, offre un quadro dettagliato di chi si accolla un mutuo nella regione più dinamica d’Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

