Innovazione e politica industriale | Vincenzo Fasone nel comitato scientifico del Forum Industria Pd

Il Forum Industria del Pd annuncia i membri del suo nuovo comitato scientifico, tra cui figura anche Vincenzo Fasone. La notizia arriva mentre il partito di Orlando punta a rafforzare le politiche industriali e spinge sull’innovazione. Fasone sarà uno dei punti di riferimento per definire le strategie di sviluppo e rinnovamento del settore.

Il Forum Industria del Partito Democratico, guidato da Andrea Orlando, ha comunicato la composizione del Comitato scientifico. Tra i componenti Vincenzo Fasone, professore Ordinario di Economia applicata all'Università Kore di Enna. Il Forum Industria nasce con l'obiettivo di rimettere la politica industriale al centro dell'agenda economica nazionale, considerandola un asse decisivo per orientare lo sviluppo verso traguardi di lungo periodo. In questo contesto, il Comitato Scientifico opera come un organo consultivo d'eccellenza, con funzioni cruciali di supporto tecnico-scientifico e di indirizzo politico-culturale.

