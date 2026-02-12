L’industria affonda l’asse Meloni-Merz sfila al vertice Ue in Belgio

La crisi dell’industria italiana si fa sentire. Durante il vertice Ue in Belgio, i leader Meloni e Merz si sono presentati senza grandi annunci, mentre il settore produttivo continua a perdere terreno. Intanto, in Italia, il ministro Urso insiste sul fatto che la moda possa trainare il “rinascimento industriale”, ma i numeri restano preoccupanti. La situazione appare difficile e nessuno sembra avere le risposte pronte.

Il caso Tre anni di calo della produzione e il progetto di ricevere le briciole dal riamo tedesco. L’agenda comune di Roma e Berlino: meno regole per le imprese e no agli "Eurobond" Il caso Tre anni di calo della produzione e il progetto di ricevere le briciole dal riamo tedesco. L’agenda comune di Roma e Berlino: meno regole per le imprese e no agli "Eurobond" In una delle ultime tragicomiche uscite avvenuta a Pitti Uomo a Firenze il 14 gennaio scorso, il ministro Adolfo Urso ha sostenuto che il “rinascimento industriale” dell’Italia passa dalla moda e dal “made in Italy” e sarà ricordato in tutto l’“Occidente”. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Questa mattina, i leader di Italia e Germania, Meloni e Merz, hanno deciso di incontrarsi prima del summit ufficiale dell’Unione europea.

Giorgia Meloni partecipa al summit Ue a Bruxelles, mantenendo l’impegno per il dialogo tra le nazioni alleate.

