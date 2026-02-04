La Lombardia si conferma come la regione più importante nell’industria chimica europea. Dal 2024, guida l’European chemical regions network (Ecrn), l’alleanza tra le zone più rilevanti del settore in Europa. La regione continua a rafforzare la sua posizione di comando nel settore chimico, mostrando una crescita stabile e consolidata.

La Lombardia ha consolidato il proprio ruolo di regione leader nell’industria chimica a livello europeo, guidando dal 2024 l’ European chemical regions network (Ecrn), l’alleanza continentale dei territori più rappresentativi del settore. Durante la presidenza affidata all’assessore regionale Guido Guidesi, la rete si è ampliata da 10 a 21 membri diventando un interlocutore diretto della Commissione europea nei tavoli per il rilancio del comparto e offrendo alle aziende, allo stesso tempo, un sostegno per accedere alle opportunità di finanziamento europee attraverso la partecipazione a sei progetti comunitari che hanno generato stanziamenti per circa 19 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il ruolo della Lombardia nell’industria chimica europea

Approfondimenti su Lombardia Industria

La Lombardia si conferma al vertice dell’industria chimica in Europa.

Negli ultimi dieci anni, l’Italia ha rafforzato la sua posizione come protagonista nell’industria farmaceutica europea.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Milano, nascono le ZIS lombarde, Fontana: “Servono anche vantaggi fiscali”

Ultime notizie su Lombardia Industria

Argomenti discussi: La Lombardia nominata ‘Regione d’Onore Niaf 2026’; NOTA STAMPA - OLIMPIADI E PARALIMPIADI MILANO-CORTINA 2026: LOMBARDIA E VENETO FANNO SQUADRA PER PORTARE LA PSICOLOGIA DELLO SPORT AI GIOCHI OLIMPICI; Regione Lombardia, tensioni all'interno del centrodestra sulle nomine di Cal e sul ruolo di La Russa; Corso di perfezionamento Universitario Il ruolo manageriale dell'Ufficiale di Polizia Locale.

Lombardia leader in Ue per l’industria chimica, Guidesi: Avanti con interlocuzioni(Adnkronos) – La Lombardia ha consolidato il proprio ruolo di regione leader nell’industria chimica a livello europeo, guidando dal 2024 l’European chemical regions network (Ecrn), l’alleanza continen ... msn.com

La Lombardia nominata Regione d'onore 2026 dalla NiafLa Lombardia è stata ufficialmente nominata 'Regione d'Onore 2026' dalla National Italian American Foundation (Niaf), una delle più autorevoli istituzioni negli Stati Uniti impegnate nella promozione ... ansa.it

Regione Lombardia, tensioni all'interno del centrodestra sulle nomine di Cal e sul ruolo di La Russa - facebook.com facebook

12 milioni da Regione Lombardia per contrastare il disagio giovanile. Regione Lombardia consolida gli strumenti a sostegno della sicurezza, della coesione sociale e delle pari opportunità, valorizzando il ruolo del territorio come primo presidio di inclusione. x.com