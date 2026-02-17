Margaritone | Il Pittore Aretino che Osò Firmare le Sue Opere Arezzo custodisce la memoria di…

Arezzo ha scoperto che Margaritone, artista del Duecento, firmò molte delle sue opere, spinto dal desiderio di riconoscimento. La città conserva ancora oggi alcuni dei suoi affreschi e dipinti, tra cui uno splendido affresco nel quartiere di San Donato. Margaritone non si limitò a dipingere: partecipò anche a progetti architettonici e gestì attività imprenditoriali legate all’arte. La sua firma sui quadri ha aiutato gli studiosi a identificare meglio le sue creazioni e a capire il suo ruolo nel panorama artistico dell’epoca.

Margaritone: Il Pittore Aretino che Osò Firmare le Sue Opere. Arezzo custodisce la memoria di Margarito, artista poliedrico del Duecento, pittore, architetto e imprenditore. Un contratto del 1262, stipulato nel chiostro di San Michele, testimonia la sua esistenza e rivela un innovativo approccio alla professione: Margarito fu tra i primi artisti a firmare le proprie opere, un gesto che segnò una svolta nella storia dell'arte medievale. Un Documento per Ricostruire una Vita. Le fonti dirette sulla vita di Margarito sono scarse. L'unico documento certo che ne attesta l'esistenza è un contratto datato 1262, redatto all'interno del chiostro di San Michele ad Arezzo.