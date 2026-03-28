Logico celebra il decennale rinnovo ai vertici e focus su dialogo e innovazione

Nel mese di marzo, la fondazione celebra il suo decimo anniversario, che risale al 2016. Durante questo periodo, sono avvenuti rinnovi ai vertici e si sono concentrati l'attenzione su iniziative di dialogo e innovazione. La ricorrenza segna dieci anni di attività nel settore, con cambiamenti nelle posizioni di leadership e un impulso a nuovi progetti.

(Adnkronos) - Roma, 28 mar. - Nel mese del suo decennale - la fondazione risale a marzo 2016 - l'Associazione LOGiCO ( Lega Operatori di Gioco su canale Online ) dà il via a un nuovo ciclo triennale di attività con un Consiglio Direttivo rinnovato e - si sottolinea in una nota - un mandato ancora più orientato al supporto dell'innovazione e allo sviluppo del settore. Il 2026 sarà scandito da una serie di eventi promossi nell'ambito del ciclo DiaLOGiCO - partendo dal prossimo 14 aprile presso IGE Roma - pensati per favorire interazioni più fluide e superare gli schemi tradizionali, rendendo il confronto tra gli attori del settore più aperto e inclusivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Logico celebra il decennale, rinnovo ai vertici e focus su dialogo e innovazione Articoli correlati Gastroenterologia, in Campania il congresso FISMAD: focus su innovazione e screeningSi aprirà il prossimo 30 gennaio a Napoli il Congresso Regionale della FISMAD (Federazione Italiana Società Malattie Apparato Digerente),... Torino: l’IA rilancia l’industria italiana, focus su innovazioneTorino punta sull’Intelligenza Artificiale per rilanciare l’industria italiana Torino si prepara ad ospitare un forum di rilievo nazionale dedicato...