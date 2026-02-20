Torino | l’IA rilancia l’industria italiana focus su innovazione

Torino investe sull’Intelligenza Artificiale per sostenere l’industria locale. La città organizza un grande evento dedicato alle novità tecnologiche e alle applicazioni pratiche nel settore manifatturiero, coinvolgendo esperti e aziende del territorio. Si tratta di un passo concreto per integrare le nuove tecnologie nelle fabbriche e migliorare la competitività. L’obiettivo è stimolare l’innovazione e favorire la crescita economica nel Nord-Ovest. La manifestazione si svolgerà tra poche settimane.

Torino punta sull'Intelligenza Artificiale per rilanciare l'industria italiana. Torino si prepara ad ospitare un forum di rilievo nazionale dedicato all'Intelligenza Artificiale e al suo impatto sul settore industriale. L'evento, denominato AI4I, si pone come un punto di convergenza per esperti, aziende e istituzioni, con l'obiettivo di esplorare le opportunità e le sfide di una tecnologia in rapida evoluzione e di definire strategie per un futuro produttivo più competitivo e sostenibile. Un ecosistema in evoluzione: perché Torino?. La scelta di Torino come sede di questo importante evento non è casuale.