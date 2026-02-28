Nella giornata di ieri, Sal Da Vinci ha ricevuto il premio Casa Sanremo – Soundies Award per il videoclip di “Per sempre sì”. Il riconoscimento è stato assegnato al cantautore per il suo video, collegato alla canzone presentata al 76esimo Festival della Canzone Italiana. La premiazione si è svolta durante un evento dedicato ai protagonisti della musica italiana.

Nella giornata di ieri è stato assegnato a Sal Da Vinci il premio Casa Sanremo – Soundies Award, per il videoclip di Per sempre sì, la sua canzone in gara al 76esimo Festival della Canzone Italiana. A presiedere la cerimonia Vincenzo Russolillo, ideatore di Casa Sanremo, la giornalista Grazia Serra e l’avvocato Marco Filipponi, sindaco del comune di Genga. Il riconoscimento, legato al Festival di Sanremo, è nato da un’idea di Vincenzo Russolillo premia il miglior video realizzato per uno dei brani in gara. Una giuria di esperti di musica e cinema ha scelto il vincitore in base a come le immagini interpretino il testo e la musica. Realizzato... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sal Da Vinci si aggiudica il Casa Sanremo – Soundies Award: al cantautore il premio per il videoclip di “Per sempre sì”

Sal Da Vinci vince il Casa Sanremo – Soundies Award per “Per sempre sì”Sal Da Vinci premiato con il Casa Sanremo – Soundies Award per il videoclip di “Per sempre sì”, primo award italiano dedicato ai video del Festival...

Il testo e il significato di Per sempre sì di Sal Da Vinci a Sanremo 2026: un inno al matrimonio e all’amore adultoSal Da Vinci, nome d'arte di Salvatore Michael Sorrentino, sarà uno dei 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la...

Sanremo 2026: SAL DA VINCI, una hit che canteremo per 20 anni! (EP03)

Tutti gli aggiornamenti su Sal Da Vinci.

Temi più discussi: Sanremo in delirio, Sal Da Vinci canta tra i fan 'Per sempre sì' - Video; Sal Da Vinci canta 'Per sempre sì' e l'Ariston balla; Sal Da Vinci a Sanremo 2026: La promessa eterna di Per sempre sì; Sal Da Vinci vola a Sanremo. Per sempre sì la sua rivincita sullo stigma del neomelodico.

Sanremo 2026, pagelle serata cover: Sal Da Vinci, che bomba (10). TonyPitony iconico (9), Siani flop (4) e la vergogna del bacio censurato (4)Nella serata delle cover di Sanremo, tanti i momenti top: dal duetto a sorpresa di Gianni Morandi con Tredici Pietro all'esibizione da urlo di Ditonellapiaga con TonyPitony ... libero.it

Sal Da Vinci si commuove per la standing ovation dell’AristonApplausi a scena aperta per il cantautore napoletano che si è esibito nella terza serata del Festival con il brano Per sempre sì ... rainews.it

Secondo voi Sal Da Vinci merita davvero la vittoria finale - facebook.com facebook

#Sanremo2026 Serata cover:Sal Da Vinci con Michele Zarrillo cantano ‘Cinque giorni’ Codice Televoto: 24 x.com