Harry Maguire è stato condannato a 15 mesi di carcere con sospensione condizionale. La sentenza riguarda il difensore del Manchester United, al centro di una vicenda legale che si è protratta nel tempo. La decisione è stata ufficializzata nelle ultime ore, chiudendo così un lungo iter giudiziario. La condanna si riferisce a un procedimento che ha coinvolto direttamente il calciatore.

Calciomercato Serie A: Kerim Alajbegovic ha stregato due big del nostro campionato! Chi è e dove potrebbe trasferirsi in estate Calhanoglu Inter, il futuro è ancora un rebus: ecco le possibili strategie dei nerazzurri! Addio possibile? Rinnovo Vlahovic Juventus: ora il serbo può veramente rimanere. Cosa sta succedendo per il suo prolungamento di contratto, ultimissime Infortunati Verona: si fermano Bella-Kotchap e Tobias Slotsager. Le loro condizioni ufficiali e quanto rimarranno ai box Calciomercato Serie A: Kerim Alajbegovic ha stregato due big del nostro campionato! Chi è e dove potrebbe trasferirsi in estate Infortunio Bertola: l’esito degli esami del difensore dell’Udinese. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Maguire condannato ufficialmente a 15 mesi di carcere con sospensione condizionale: la sentenza per il difensore del Manchester United e la ricostruzione della vicenda

Leggi anche: Mbappé Psg: il club francese condannato a versare 61 milioni di euro all’attaccante! La sentenza ufficiale e la ricostruzione della vicenda

Leggi anche: Maguire apre alla Serie A: l’Inter e non solo! Altri due club italiani interessati al difensore inglese del Manchester United. Ecco quali

Altri aggiornamenti su Manchester United.

Manchester United, Harry Maguire rischia il carcere: cosa è successo nel 2020 a MykonosIl difensore centrale dovrà pagare per i fatti accaduti in Grecia 6 anni fa. Il team legale del calciatore è già all'opera per presentare però ricorso ... corrieredellosport.it

Harry Maguire condannato a 15 mesi poche ore prima della partita del Manchester UnitedDopo quasi 6 anni giunge al termine (forse) il processo contro il difensore del Manchester United, accusato per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e tentata corruzione ... msn.com