Taglio del nastro per la nuova sede della Cgil | Apriamo in uno dei quartieri più popolosi della città

Sabato alle 10, a Ravenna, si tiene il taglio del nastro per la nuova sede della Cgil. L’evento segna un passo importante per il sindacato, che ha deciso di aprire in uno dei quartieri più popolosi della città. La cerimonia si svolge con la presenza di rappresentanti e cittadini, pronti a dare il benvenuto a questa nuova sede.

Sabato, alle 10, è in programma l’inaugurazione di una nuova sede della Cgil a Ravenna, annunciata nei mesi scorsi. L’appuntamento è in via Gulli 169 e parteciperanno all’iniziativa il sindaco Alessandro Barattoni e la segretaria generale della Cgil di Ravenna, Manuela Trancossi. Al termine.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

